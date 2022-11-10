Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2022- 15:28 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022- 15:37