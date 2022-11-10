Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre kafilede şu futbolcular yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar.
Kamp kadrosunda yer alamayan oyuncular:
Bakasetas, Trezeguet, Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Serkan Asan
İşte o liste...