UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. olan ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Trabzonspor, son 32 turunda İsviçre'nin Basel takımıyla eşleşti. İlk maçı 16 Şubat 2023'te sahasında oynayacak bordo-mavililer, 1 hafta sonra ise deplasmana tur için çıkacak. Peki; Basel'in hangi özellikleri dikkat çekiyor? İşte tüm detaylar...

Avrupa Ligi H Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek yoluna Konferans Ligi Son 16PlayOff'unda devam eden Trabzonspor 'un bu turdaki rakibi dün belli oldu. Bordo-Mavililer, İsviçre'den Basel'le Son 16'ya kalmak için karşılaşacak. Temsilcimiz ilk maçını 16Şubat 2023'te sahasında, rövanşı 23 Şubat 2023'te deplasmanda oynayacak. Kırmızı-Mavililer, İsviçre Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada bitirdi.

İKİLİ AVERAJLA KAPTIRDI

2. ön eleme turundan başlayarak gruplara kalan ve Konferans Ligi H Grubu'nda kendisi gibi 11 puanı olan Slovan Bratislava'ya ikili averaj sebebiyle liderliği kaptıran Basel, ülkesinde ise beklentilerin altında kaldı. 10takımlı kendi liginde 14 maçta sadece4galibiyet alabilen Basel, 18 puanla 7. sırada yer alıyor. Basel, hem gol atan hem de kalesini gole kapatamayan birtakım görüntüsü çiziyor. İsviçre ekibi, ligde 19gol atarken 16 gole engel olamadı. Konferans Ligi'nde (Eleme turlarında 15 gol attı) grubunun 11 golle en skorer takımı olan Basel, (Eleme turlarında 3 gol yedi) kalesinde 9 gol gördü.

GENÇ BİR KADROLARI VAR

Fanatik'in derlediği habere göre; Rakibin dikkat çeken oyuncularının başında 21 yaşındaki 10 numara pozisyonundaki Darien Males geliyor. Males'in yanı sıra forvette Andi Zeqiri (23), orta alanda Wouter Burger (21) diğer önemli oyuncular. Males ve Zeqiri, 7'şer golle takımın en golcü oyuncuları. Ayrıca 35 yaşındaki Macar forvet Adam Szalai de, yaş ortalaması 23 olan ekibin, kaleci Marwin Hiltz'le (35) birlikte en tecrübeli isimleri olarak ön plana çıkıyor.

HOCALARI ALEXANDER FREI

Basel'in başında geçen sezon Guillermo Abascal bulunuyordu. Abascal, sezon başında Spartak Moskova'nın yolunu tuttu. Onun yerine ise Alexander Frei göreve getirildi. 43 yaşındaki Frei, oyunculuk kariyerinde uzun yıllar İsviçre Milli Takımı'nda oynadı ve alt yapısından yetiştiği Basel'in yanı sıra Borussia Dortmurd ile Rennes gibi takımların formasını giydi. Futbolculuğu döneminde forvet pozisyonda görev yapan Frei, Basel'de de atak futbolunu tercih ediyor.

İSVİÇRE'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKABİLİRİZ

UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Türkiye, 31.100 puanla 12.sırada yer alıyor ve 4 takımla yoluna devam ediyor. Hemen arkamızda 13. sırada, 29.175 puanla İsviçre var.4 takımla Avrupa macerasına başlayan İsviçre'nin şu anki tek temsilcisi Basel! Yani Karadeniz ekibi, rakibini elerse sadece Son 16'ya çıkmayacak, ayrıca ülke puanında bizim için tehdit oluşturabilecek bir rakibi de devre dışı bırakacak.

BAŞAKŞEHİR VE SİVAS BEKLEMEDE

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Sivas ve Başakşehir, gruplarını lider tamamladıkları için direkt Son16'ya kaldılar. İki temsilcimizin muhtemel rakipleri, Son 16 Play-Off maçlarının ardından belli olacak. Son 16 kura çekimi 24 Şubat 2023'te gerçekleşecek. Sivas ve Başakşehir, kuraya seri başı olarak girecek. Trabzonspor eğer turu geçerse, Son16'da kurallar gereği aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. İlk maçlar 9 Mart 2023, rövanşlar 16 Mart 2023'te oynanacak.

BASEL'İN KÜNYESİ

Kuruluş tarihi: 15Kasım 1893

Renkleri: Kırmızı-Mavi

Stadı: St.Jakob-Park (38.512)

Teknik direktör: Alexander Frei

Yaş ortalaması: 23

Yıldızı: Darian Males

Takım değeri: 40 milyon Euro

Muhtemel 11'i: Salvi - Lopez, Comas,Adams, Katterbach - Xhaka - Males, Burger,Diouf, Millar -Zeqiri (4-1-4-1)



