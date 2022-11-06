Trabzonspor Konyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan Marc Bartra açıklaması
Trabzonspor Konyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Oyunun başı ve ortasında baskılar, topu kazanma, oynama, 2-0'ı yakalama... Her şey harika gidiyor. Rakibe hiçbir şey vermiyoruz. 2-0 iyi skor. Devre bitiyordu, 8 dakika uzatma vardı. Maçı koparacağın bölümde 2-1 ile içeri gidiyorsun. Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor." dedi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.11.2022- 22:40 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022- 22:43
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Oyunun başı ve ortasında baskılar, topu kazanma, oynama, 2-0'ı yakalama... Her şey harika gidiyor. Rakibe hiçbir şey vermiyoruz. 2-0 iyi skor. Devre bitiyordu, 8 dakika uzatma vardı. Maçı koparacağın bölümde 2-1 ile içeri gidiyorsun.
Devre bitmeden gol yedik ve psikolojik olarak daha iyi duruma geldiler. İkinci gollerinde el var mı bilmiyorum, VAR baktı ve gol verildi.
Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi değildir.
Konyaspor iyi bir takım, bunu kabul ediyoruz ama sonuç alabilirdik, puan kaybettik, üzgünüz. Cezalılar, sakatlar var. 21 maç oynadık, 22'inciyi oynayıp araya gideceğiz.
Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor.