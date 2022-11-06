Trabzonspor Konyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan Marc Bartra açıklaması

Trabzonspor Konyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Oyunun başı ve ortasında baskılar, topu kazanma, oynama, 2-0'ı yakalama... Her şey harika gidiyor. Rakibe hiçbir şey vermiyoruz. 2-0 iyi skor. Devre bitiyordu, 8 dakika uzatma vardı. Maçı koparacağın bölümde 2-1 ile içeri gidiyorsun. Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2022- 22:40 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022- 22:43