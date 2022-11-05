Brezilya ekiplerinden Bahia forması giyen tecrübeli forvet Hugo Rodallega yıllara meydan okuyor.

Bu sezon 37 maçta görev alan Hugo Rodallega 13 gol 2 asistlik performans sergiledi. 61 Saat'te yer alan habere göre, Brezilya ekibiyle 59 maçta 19 gol 3 asiste imza atan Rodallega sezon sonu ülkesi Kolombiya'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Rodallega'nın futbolu Kolombiya'da bırakması bekleniyor. Quindio'ya transfer olarak aktif futbol kariyerine son vermesi beklenen Hugo Rodallega, Trabzonspor ile 80 maçta 35 gol atarken 6 asist yaptı.