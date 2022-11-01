UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor'un kaderi son maçlara kaldı. Sahasında Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak olan bordo-mavilileri galibiyet, bir üst tur için yetmeyecek. Aynı grupta bulunan Monaco ve Kızılyıldız arasında oynanacak olan mücadelenin sonucu da Trabzonspor'un gruptaki geleceğine yön verecek.



AVANTAJ MONACO'DA

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 10 puanı bulanan Ferencvaros, gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. 7 puanı bulunan Fransa temsilcisi Monaco ise ağırlayacağı Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde gruptan çıkacak ikinci takım konumunda bulunuyor.



TRABZONSPOR'UN GRUPTAKİ İKİNCİLİK SENARYOSU

Trabzonspor'un gruptan ikinci olarak çıkabilmesi için öncelikle evinde oynayacağı Ferencvaros maçından 3 puanla ayrılması gerekiyor. Bunun yanında Monaco ile Kızılyıldız arasındaki müsabakanın da beraberlikle sonuçlanması lazım. Bu senaryo gerçekleşirse Trabzonspor, puanını 9'a çıkartacak, Monaco 8, Kızılyıldız ise 7 puanda kalacak. Son maçlarda Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın kazanması durumunda ise atılan gollere bakılacak. Bordo-mavililerle, Sırbistan temsilcisinin gruptaki averajları aynı.



KONFERANS LİGİ İHTİMALİ

Trabzonspor'un, Ferencvaros'u yenmesi, Monaco da evinde Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde ise Karadeniz ekibinin en iyi 3. olarak Konferans Ligi'nde yoluna devam etme ihtimali yüksek olacak. Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın son maçlarından beraberlikle ayrılmaları durumunda son maçlardaki skorlara bakılacak.

Trabzonspor'un kaybetmesi, Kızılyıldız'ın kazanması halinde ise Sırp ekibi ikinci olarak üst turda mücadele edecek.