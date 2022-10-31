Spor Toto Süper Lig'de 12. haftayı BAY geçen Trabzonspor, ligde 5. sırada bulunuyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Çağlar Söyüncü bombası!
Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta sonunda 5. sırada bulunan Trabzonspor'da, gözler bir yandan da transfer çevrildi. Stoper hattına takviye yapmak isteyen bordo mavililer, Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 31.10.2022- 09:58
Fırtına, ligde şu ana kadar 6 galibiyet alarak 21 puan topladı.
Fotomaç'ın haberine göre, Abdullah Avcı, devre arasında birçok bölgeye yerli alternatif istiyor.