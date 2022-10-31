TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Çağlar Söyüncü bombası!

Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta sonunda 5. sırada bulunan Trabzonspor'da, gözler bir yandan da transfer çevrildi. Stoper hattına takviye yapmak isteyen bordo mavililer, Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2022- 09:58