Bordo-mavililer ara transfer dönemi için kadrosuna katmak istediği oyuncuları belirledi. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için Karadeniz Fırtınası yerli isimlere yönelecek.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da yerli operasyonu! 2 takviye birden
Ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, yerl operasyonuna şimdiden başladı. Efecan Karaca ve Onur Bulut ile ilgilenen bordo-mavili ekip, kadrosunu bu 2 isimle güçlendirmek istiyor. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 31.10.2022- 06:40
Sağ bek için Onur Bulut, sağ kanat için ise Efecan Karaca gündemde. Trabzonspor, Onur için Kayserispor ile Efecan için de Alanyaspor ile kısa süre içinde görüşmeleri başlatacak.
Abdullah Avcı iki ismi de çok istiyor. Böylece deneyimli hocanın eli bir hayli güçlenecek.