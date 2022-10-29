Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Kızılyıldız'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, liderlik için gittiği Belgrad'dan gruptan çıkma şansını zora sokmuş şekilde döndü. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında ağızları bıçak açmazken, teknik direktör Abdullah Avcı bu sonucu hak etmediklerini oyuncularına söyledi. Fotomaç'ın haberine göre; ilk ikiye girmesi artık diğer takımların alacağı sonuçlara bağlı olan bordo-mavililerde bireysel performanslardaki düşüş dikkat çekiyor.

İPLER ELİMİZDE DEĞİL

Liderlik hesaplarıyla Sırbistan'a giden Trabzonspor, hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Gruptaki diğer maç da berabere bitince, en kötü senaryo gerçekleşti. Son haftada Ferencvaros'u yenmek Fırtına'ya yetmiyor, Monaco'nun da evinde Kızılyıldız'a takılması gerekiyor.



BÜYÜK HASRET SONA ERMEDİ

H grubu 5. maçında Kızılyıldız'a yenilen Trabzonspor, Avrupa'da deplasmanda galibiyet hasretine son veremedi. En son dış saha galibiyetini Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz devi, daha sonra kazanamadı. Bordo-mavililer, bu süreçte dışarıda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.



MASAYA YATIRDI

Son haftalarda yenilen gollerdeki bireysel hataların yanı sıra birçok oyuncunun maç içerisindeki isteksiz görüntüsü de teknik ekip tarafından not edildi. Bordo-mavili taraftarlar ise kadro içerisinde önemli bir değişimin yaşanması gerektiğini savunuyor. Abdullah Avcı da yöneticilerle yaptığı görüşmede, kasım ayındaki Dünya Kupası arasında çok farklı bir takıma bürüneceklerini, şu an için bir değişim sürecinde olduklarını vurguladı.



İKİNCİLİĞİ KORUYAMADI

Kızılyıldız'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, grupta 2. sıradaki yerini koruyamadı. Bordo-mavililer, 6 puanda kalarak 3. sıraya gerilirken, Ferencvaros ile berabere kalan Monaco puanını 7'ye yükselterek ikinci oldu. Ferencvaros 10 puanla zirvede. Kızılyıldız ise 6 puanla dördüncü sırada haftayı kapadı.



DEPLASMAN KABUSU

Süper Lig'de iç sahada 30 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise başarı gösteremiyor. Karadeniz devi, Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon deplasmanda oynadığı toplam 10 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazandı. 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 1 maçta ise berabere kaldı.



6 MAÇIN 3'ÜNDE YENİLDİ

Fırtına, Süper Lig'de 6 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, İstanbulspor'u 2-0, Ümraniye'yi 1-0, Kayserispor'u 2-1 yenerken, Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2 kaybetti, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.



AVRUPA'DA HEP KAYBETTİ

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı 4 deplasman maçını da yitirdi. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya 3-1, Kızılyıldız'a da 2-1 mağlup oldu.



10 MAÇTA 21 GOL YEDİ

Karadeniz devi, oynadığı 10 dış saha maçında kalesinde 21 gol gördü. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 6 mücadelede 11 gol, Avrupa kupalarında ise 4 karşılaşmada 10 gol yedi.



'ÜZGÜN VE KIZGINIZ'

Vitor Hugo, Kızılyıldız yenilgilerinin canlarını çok yaktığını söyledi. 31 yaşındaki Brezilyalı stoper, "Üzgün ve kızgınız. Galibiyete yakın olan taraf bizdik ama bulduğumuz şansları değerlendiremedik. Gerçekten canımız çok yandı" dedi.



SIRP POLISI SAÇMALADI

Bir grup Trabzonspor taraftarı, Kızılyıldız maçı bitiminde Sırbistan polisi tarafından gözaltına alındı. Taraftarlar, büyükelçiliğin devreye girmesiyle serbest bırakıldı.



BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ ÇÖZDÜ

Sırbistan Büyükelçiliğimiz: "Bir grup taraftarımızın gözaltına alınması üzerine derhal yerel makamlarla irtibata geçtik ve vatandaşlarımız kısa sürede serbest bırakıldı."