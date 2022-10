Ballon d'Or ödülüne layık görülen Karim Benzema 'nın törendeki görüntüsü dikkatleri çekti. Uzun yıllardır elinde bandajla görmeye alıştığımız yıldız futbolcu, Paris 'teki gecede eli bandajsız şekilde çıktı kameraların karşısına. Bu görüntü sonrası Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra cephesinden özür geldi.Her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema oldu. Real Madrid 'in yıldızı Karim Benzema, Ballon d'Or tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ballon d'Or ödülünü vermek için sahneye çıkan Zinedine Zidane kısa bir konuşma yaptı. Zinedine Zidane kısa süre sonra Ballon d'Or ödülünün kazananının Karim Benzema olduğunu açıkladı.Karim Benzema ödülünü almak için sahneye çıktığında duygusal anlar yaşadı. Tüm salon Fransız golcüyü alkışlarla karşıladı. Karim Benzema sahnede yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman vazgeçmeden çalıştım. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışmaya devam ettim. Şu anda bu yüzden çok daha mutluyum. Florentino Perez benim her zaman yanımda durdu, desteğini gösterdi" ifadelerini kullandı.Düzenlenen törende yıllardır sağ elini bandajla saran Benzema'nın görüntüsü taraftarların ve basının gözünden kaçmadı. Ödül töreninde eli bandajsız şekilde kameralar karşısına çıkan Fransız yıldızın parmağı dikkatleri çekti. Benzema'nın neden yıllardır bandajla sahaya çıktığının altında ise şu anda Trabzonspor forması giyen Marc Bartra ile yaşadığı bir olaya dayanıyor.O dönem Real Betis forması giyen Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra'nın müdahalesi sonrası sakatlanan futbolcunun serçe parmağı kırılmıştı. Ancak operasyon geçirmeyen ve sezona o şekilde devam eden Benzema, kırığın kendisini kaynatmasını tercih ederken, uzun zaman çıkarmayacağı bandajı da o tarihlerde sağ eline geçirmişti.Real Madrid'in o zamanki teknik direktörü Santiago Solari, oyuncuya ameliyat olmaktansa bu şekilde devam etmesi tavsiyesinde bulunan isimdi. Çünkü Solari kendisinden yararlanmaya devam etmek istediği öğrencisine bu sakatlığın büyük bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyordu. Ödül töreninde yıllar sonra ilk kez serçe parmağının görünmesi, hikayeden hikaye çıkarmayı seven basına da yeni bir malzeme vermiş oldu.Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra Benzema'nın parmağıyla ilgili olarak özür diledi. İspanyol yıldız,"Birkaç yıl önce Real Madrid maçında, futbolun getirdiği aksiyonlar sonucu oluşan Benzema'nın parmağı kırıldı. Kendisinden tekrar özür diliyorum. Böyle bir niyetim yoktu. Altın Top ödülü nedeniyle kendisini kutluyorum. Kendisini tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.