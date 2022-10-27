Trabzonsporlu Marc Bartra Benzema'dan özür diledi

Trabzonspor'un İspanyol stoperi Marc Bartra Ballon d'Or'un sahibi olan Benzema'dan özür diledi. O dönem Real Betis forması giyen Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra'nın müdahalesi sonrası sakatlanan futbolcunun serçe parmağı kırılmıştı. Ancak operasyon geçirmeyen ve sezona o şekilde devam eden Benzema, kırığın kendisini kaynatmasını tercih ederken, uzun zaman çıkarmayacağı bandajı da o tarihlerde sağ eline geçirmişti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 10:18