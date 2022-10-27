Trabzonspor, UEFA Avupa Ligi 5. maçında Kızılyıldız ile kozlarını paylaştı. Bordo mavililer rakibine 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız mücadelesinin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Maçta da fırsatlar bulduk, iki direkten dönen topumuz var ancak değerlendiremedik."

"Bakasetas ve Hamsik ile direkten döndü toplarımız. Oyun hakimiyeti bizdeydi. Golden önce direkten dönen bir topumuz var, ancak dönüşte çalıştığımız yerden golü yedik."

"Oyunun karşılığı bu değildi. Oyunun içinde bu var. Bazen detay, bazen anlar diye özetleyebiliriz. Kazanmak için fırsatlar vardı. Oyunun karşılığı bu değildi ama futbol böyle bir oyun. Bundan sonraki hesaplara bakacağız."

"Avrupa Ligi'ndeki bir ufak detay, devam etme sırf bize bağlı değil. Sonrası Konferans Ligi nasıl olabilir. Avrupa'da maç kazanmak önemli. Buradan çıkardıklarımıza bakacağız."