Trabzonspor, UEFA Avupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Kızılyıldız'a konuk oldu.

Bordo mavililer zorlu mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Fırtına'nın golü 39. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi. Kızılyıldız'ın sayıları ise 37. dakikada Katai ve 64. dakikada Pesic'ten geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor grupta 6 puanla 3. sırada kalırken tur şansını son maça bıraktı.

MAÇ GEÇ BAŞLADI



Trabzonspor maçtan 1 saat önce ısınmak için sahaya çıkarken ev sahibi ekip ısınma çalışmalarını stadyumun yan bölümünde bulunan sahada yaptı. Bordo-mavili taraftarlar, Sırbistan deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan tribünleri dolduran az sayıda taraftar takımlarına destek verdi. Maç öncesi Kızılyıldız taraftarının yaktığı hava fişek ve meşalelerin yarattığı dumanın görüş kalitesini etkilemesi nedeniyle karşılaşma 1 dakika geç başladı.



ÇİLİNGİR 5'TE 5 YAPTI



Trabzonspor'un 'Çilingir' lakaplı oyuncusu Anastasios Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci kez rakip fileleri havalandırdı. Kızılyıldız karşısında takımının tek golünü kaydeden Yunan yıldız, Trabzonspor'un bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda gol katkısı verdi.



LAHTIMI İKİNCİ KEZ SAHADA



Trabzonspor'a yeni sezonda katılan Mountassir Lahtimi, bordo-mavili takımda ikinci kez forma şansı buldu. Taraftarların merakla sahada görmek istediği Faslı oyuncu, yeni takımında ilk karşılaşmasına da Trabzon'da oynanan Kızılyıldız müsabakasında çıkmış ve 11 dakika sahada kalmıştı. Genç oyuncu, bu akşam oynanan karşılaşmada da ikinci yarıda Bardhi'nin yerine oyuna girdi.