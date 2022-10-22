Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyerek bonservissiz bir şekilde Al Fayha'ya giden Anthony Nwakaeme, burada umduğunu bulamadı. Ligde 8 hafta geride kalırken toplanılan 2 puanla sonuncu sırada yer alan Al Fayha'da Nijeryalı oyuncu, etkisiz bir performans gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar da 33 yaşındaki isme tepki yağdırdı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Anthony Nwakaeme'nin Suudi Arabistan kariyeri kabus gibi devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayarak Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'ta küme düşmemeye oynuyor. Karadeniz ekibinin taraftarları ise sosyal medyadan oyuncuya tepki yağdırıyor.

ANTHONY NWAKAEME NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, istediği fahiş ücret sonrası Karadeniz ekibiyle anlaşamadı. Kendisine istediği gibi bir sözleşme bulamayan 33 yaşındaki oyuncu transferin son günlerinde Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya imza attı. Arabistan ekibiyle çıktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Nwakaeme, 8. haftası geride kalan ligde 2 puanla sondan 2. sırada bulunuyor. Nijeryalı oyuncunun attığı 3 gol takımına galibiyet getirmeye yetmedi.

Akşam'ın haberine göre; Trabzonsporlu taraftarlar ise sosyal medyadan Nwakaeme'ye tepki gösteriyor. Bazı taraftarlar, "Şampiyon ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımı bırakıp, Arabistan'ta küme düşmemeye oynamak... Hak ettiğini yaşıyorsun" şeklinde mesajlar atarken, Anthony Nwakaeme de bu durumdan oldukça rahatsız. Başarılı oyuncunun ilk fırsatta buradan ayrılarak kendisine yeni bir yol çizeceği iddia ediliyor.

TRABZONSPOR'DA RÜYA GİBİ SEZON

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'da şampiyonlukla biten sezonda takımın 1 numaralı oyuncusu olmuştu. Karadeniz ekibinin hücum planlarının üzerine kurulu olduğu Nijeryalı hücumcu, sezonu 15 gol 11 asistle tamamlayarak ligin yıldızı haline gelmişti. Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkan Nwakaeme, 47 gol 40 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.