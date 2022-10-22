Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas Sivasspor maçı öncesi galibiyet yemini etti. Yunan orta saha, "Yoğun maç programının ardından bu karşılaşmaya daha iyi hazırlandık. Rakibimizi yenip kayıp puanları telafi etmek istiyoruz. Tüm takım şu anda bu düşüncede" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de bugün sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da başarılı futbolcu Bakasetas, galibiyet sözü verdi. Ligde son art arda alınan Kasımpaşa ve Beşiktaş beraberlikleri nedeniyle 4 puan kaybeden Karadeniz devinde bugün tek hedef kazanmak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 29 yaşındaki Yunan maestro konu ile ilgili, "Yoğun maç programının ardından bu karşılaşmaya daha iyi hazırlandık. Rakibimizi yenip kayıp puanları telafi etmek istiyoruz. Tüm takım şu anda bu düşüncede" dedi.



TARAFTARA HEDİYE

Çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Bakasetas, "Zirve hedefimiz doğrultusunda kazanarak ilerlemeliyiz. Sahamızda güzel bir çizgimiz var. Rakibimiz karşısında üç puan alarak bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımıza güzel futbol ve galibiyet hediye etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sahada son ana dek savaşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan son haftalarda attığı kritik gollerle dikkat çeken Bakasetas, Sivasspor karşısında da bunu devam ettirmek istiyor.



GÖZLER BAKASETAS'TA

Geçen sezon 43 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Yunan futbolcu, şimdiden 16 maçta 6 gol ve 7 asiste ulaştı. Bugün de Fırtına'nın en önemli kozu.



2020-21'in devre arasında Alanyaspor'dan alınan Bakasetas, takımının en istikrarlı isimlerinden oldu. Geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol ve 8 asistlik performansıyla sezona damga vuran yıldız, bu yıl ise kendini aşmaya hazırlanıyor. 16 maçta 6 kez fileleri havalandıran ve 7 de gol pası veren 29 yaşındaki Yunan 10 numara, 13 gole katkı yaptı. Sezonun geri kalan bölümünde 4 gole daha katkı verirse bordo-mavili forma altında rekor kıracak. Bakasetas, Sivas maçında da takımın en önemli kozu.

REKORUNU KIRABİLİR

Bakasetas, kariyerindeki en verimli sezonu Alanyaspor'da geçirdi. Yunan orta saha, 2019-20'de 43 maçta 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, 8 gole daha katkı verirse kariyer rekorunu da egale etmiş olacak.

3 MİLYON EURO'YA GELDİ

Anastasıos Bakasetas, Alanyaspor'dan 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Yunan maestronun Karadeniz devi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.



GEÇEN YIL DA ÇOK İYİYDİ

29 yaşındaki Bakasetas, geçen sezon Süper Lig'in ilk 9 haftasında 7 gol ve 3 asistle oynamıştı. Bu sezon ise son 5 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı yapmayı bildi.