Son şampiyon Trabzonspor, bu döneme 13 yeni transferle başladı. Yeni gelen isimlerden en pahalısı ise Aston Villa'dan 4 milyon euro'ya alınan Trezeguet'ti. 28 yaşındaki sol kanat, takımdan ayrılan Nwakaeme'nin yerine transfer edildi. Fotomaç'ın derlediği habere göre 4 yılda fileleri 47 kez sarsan, 40 de asist yapan Nijeryalı futbolcunun yerine kim alınsa zorlanacaktı. Şu ana kadar Fırtına ile 17 maça çıkan Trezeguet, camiaya Nwakaeme etkisi yapamadı. Mısırlı yıldız, Nijeryalı oyuncu kadar göze hoş gelen bir futbol sergilemedi belki ama istatistikleri yabana atılır türden değildi. Başarılı sol kanat, 17 karşılaşmaya 5 gol ve 2 asist sığdırdı. Fırtına'nın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmayı kısa sürede başardı.

SOL KANADIN EFENDİSİ

Trezeguet, ligde 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Son Beşiktaş derbisinde de ikinci golde fırsatçılığını ve son vuruş ustalığını gösteren 28 yaşındaki Mısırlı, Nwakaeme'nin Trabzonspor kariyerine başlangıcından çok daha iyi bir başlangıç yaptı. Nijeryalı yıldız, geldiği 2018-19 sezonunun ilk 10 haftasında 2 gol ve 1 asist üretebilmişti. Bu katkıyı da 2. haftadaki G.Saray maçında yapmış, 16. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar da suskun kalmıştı. Nwakaeme, 2 maçta sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı. Ligde 10 maçta da oynayan Trezeguet'nin son haftalarda formunu yükseltmesi "Nwakaeme'den daha çok katkı yapabilir. Eleştirilmesi haksızlık" yorumlarını da beraberinde getiriyor.

PUAN MAKİNESİ

Bordo-mavililer Trezeguet'nin gol attığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.