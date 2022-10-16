Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş - Trabzonspor derbisi heyecanı yaşanacak. Bordo mavili takım, Beşiktaş'ı devirerek çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ise takımını zorlu maça hazırlarken, en büyük kozunun da Bakasetas olacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sezon başından itibaren çok eleştirilen Uğurcan Çakır, Kasımpaşa ve Monaco maçlarında kusursuz oynadı. Daha önce Beşiktaş derbilerinde kalesinde devleşen 26 yaşındaki eldiven bugün de Trabzonspor'un en önemli isimlerinden biri olacak. Kaptan, "Biz büyük bir aileyiz. Kenetlendiğimizde neleri başardığımızı gösterdik. Ülke puanımız için önemli olan bu zafer elde ettik. Daha gidecek çok yolumuz var ama Beşiktaş'ı da yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK KOZ BAKASETAS

Fotomaç'ın haberine göre; sezona müthiş başlayan Bakasetas, Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da skora katkı sağladı. Grupta 1 gol, 4 asistlik performans gösteren 29 yaşındaki maestro, Süper Lig'de 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi. Şampiyonlar Ligi Play- Off turu ve Süper Kupa Finali'nde de birer golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. 1.81 boyundaki oyuncu, bugünkü Beşiktaş derbisinde de Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından birisi olacak.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Bakasetas, geçen sezon 43 resmi maçta 9 gol atıp, 8 asist yapmıştı. Henüz ekim ayında olmamıza rağmen geçtiğimiz yılki rakamlara çok yaklaşan 1.81 boyundaki yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.