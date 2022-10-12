Son şampiyon Trabzonspor bu sezon beklentilerin altında kaldı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi arıyor! Dikkat çeken istatistik
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ | Süper Lig'de son olarak Akyazı'da Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililerde Nwakaeme'nin eksikliği her karşılaşmada ortaya çıkıyor. Nijeryalı futbolcu Fırtına ile çıktığı 145 maçta 47 gol atan, 40 da asist yaparken yerine gelen isimler bu katkı ve istatistiklerine yaklaşamadı. (TS SPOR HABERLERİ
13 yeni takviye yapan Karadeniz devi, şu anda 17 puanla zirvesinin sadece 1 puan gerisinde ancak oynanan futbol eleştirileri de beraberinde getiriyor.
Fotomaç'ın haberine göre geçtiğimiz sezonki kadrodan en fazla aranan isim ise tartışmasız Nwakaeme.