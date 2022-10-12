TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi arıyor! Dikkat çeken istatistik

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ | Süper Lig'de son olarak Akyazı'da Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililerde Nwakaeme'nin eksikliği her karşılaşmada ortaya çıkıyor. Nijeryalı futbolcu Fırtına ile çıktığı 145 maçta 47 gol atan, 40 da asist yaparken yerine gelen isimler bu katkı ve istatistiklerine yaklaşamadı. (TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2022- 06:40