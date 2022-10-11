Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra evinde mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha mücadelesinde 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda lig boyunca sahasındaki karşılaşmalarda hiç yenilgi yaşamadı. 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, 43 puanla Konyaspor ile birlikte iç sahada en fazla puan toplayan takım oldu.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde çıktığı 4 maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2 yenerken, Galatasaray ve Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor, evindeki son 29 karşılaşmasında 18 galibiyet, 11 beraberlikle elde etti. Bordo-mavililer, söz konusu iç saha mücadelelerinin birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.



1994-1996 ARASINDAKİ SERİYİ GEÇTİ

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini Kasımpaşa maçıyla birlikte 29 maça çıkartarak söz konusu dönemdeki başarısını geride bıraktı.

