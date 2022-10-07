Faul kazandığımız pozisyonda kırmızıyı gördük! Stade Louis-II tribünlerini dolduran Trabzonsporlu taraftarlar; bordo-mavi tezahüratları ile Fırtına'nın dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu bir kez daha belgelediler. Helal olsun. Kadroda Umut Bozok gibi bir hücum silahı var! Her maç oynamalı Umut. Dün Bakasetas ile işbirliği mükemmeldi.