Evet Gomez'in yaptığı hareket net kırmızı kart. Ama Gürcü hakem Kruashvili, pozisyonda faul düdüğünü çalmakta gecikti ve Trabzonspor'un 10 kişi kalmasına neden oldu! Gomez gibi bir yıldız futbolcunun da bu kadar amatörce kırmızı kart görmemesi lazımdı...
Maç zaten 11'de Gomez'in kırmızı kartı ile bitti. Kırmızı karta bir sözüm yok ama o düdüğü neden geç çaldın diye eleştiririm seni Gürcü hakem!
İlk yarının uzatma anlarında rakip ceza sahasında Bardhi'yi rakibi adeta çiğniyor ama ne kırmızı kart çıkıyor ne de penaltı çalınıyor!
Monaco, haftalardır Fransa ligini oynadığı süper futbolla kasıp kavuruyor. Yaş ortalaması 23,6 ama o genç kadroda öyle cevherler var ki...
18 milyon euro. Monaco'nun toplam market değeri de 350 milyon euro... Bizim bu takımlara karşı üstünlük sağlayabilmemiz için sahada her futbolcumuzun 2 kişilik oynaması lazım.
Ama henüz ritmini bulamayan Trabzonspor, bir de maçın başında 10 kişi kalınca tamamen dağıldı... Kabus gibi bir futbol akşamı oldu Trabzonspor için. Derslik bir maç aslında.
Faul kazandığımız pozisyonda kırmızıyı gördük! Stade Louis-II tribünlerini dolduran Trabzonsporlu taraftarlar; bordo-mavi tezahüratları ile Fırtına'nın dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu bir kez daha belgelediler. Helal olsun. Kadroda Umut Bozok gibi bir hücum silahı var! Her maç oynamalı Umut. Dün Bakasetas ile işbirliği mükemmeldi.
Biz bu Monaco'yu Trabzon'da 11'e 11 oynayacağımız maçta yeneriz! Yeter ki inanalım çocuklar! Ümitsizliğe kapılmayalım! Grupta daha 3 maçımız var! Her şey olabilir! Durmak yok, yola devam Trabzonspor!
YUNUS EMRE SEL - GELENEK VE YAPILANMA Fransa, liginin yanında oluşturduğu ekolle dünya futboluna yön veren ülke. Altyapıya yaptıkları düzenli yatırım, profesyonel eğitim, oyunun her kademesinin emeğine verdikleri değerle çalışmalarının karşılığını alıyorlar. Monaco da Fransa'nın üretken takımlarından
Fransa Ligi üstündeki PSG hegomonyası, diğer takımları Alain Delon'un yanında Cyrano de Bergerac gibi gösterse de 2. Lig'i bile gören, hatta orada da zor günler geçiren Monaco eski günlerine döndü ve devamlılığı olan üretici bir takım haline geldi.
Maçın başında görülen kırmızı kart, iki takım arasındaki güç dengesini iyiden iyiye Monaco lehine çevirdi. Trabzonspor, hareketli hücum eden rakibi karşısında savunmada oldukça sıkıntı yaşadı.
Savunmayı orta sahada ya da daha ileride topa sahip olma üzerinden kurgulama beklentisi de kalmayan Trabzonspor'un paralize gibi görünen savunma konsantrasyonu, özellikle hücum isteği ve gücü azalınca, arttı. İkinci yarı da Trabzonspor'un durgunluğu, Monaco'nun olgunluğuyla başladı ve 10 dakika dolmadan bir de duran top golü eklediler repertuvara.
Umut'un oyuna girişi sonrası Trabzonspor oyun olarak çok ihtiyaç duyduğu" şeyleri az da olsa sağladı. Bu yeterli mi? Asla.
Trabzonspor için Avrupa kupaları prestijden fazlası demek ve kulüp, bu konuda bir gelenek sahibi. En kısa zamanda bu geleneğe uygun bir yapılanma şart.