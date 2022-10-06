Trabzonspor'un yıldız orta sahası Dorukhan Toköz, sezon başında ağır bir sakatlık yaşamıştı.
Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den müjdeli haber!
Süper Lig'de üst üste iyi sonuçlar alan Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sevinci yaşanıyor. Sezonun başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan milli oyuncudan, bordo mavililere müjdeli haber geldi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Dorukhan, bordo mavililerin Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Dorukhan, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat olmuştu.