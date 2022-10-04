Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa ekibi Lorient'ten renklerine bağladığı Umut Bozok, yeni takımına da önemli katkılar vermeye başladı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok resitali! Abdullah Avcı...
TRABZONSPOR HABERLERİ | Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 ile geçen bordo-mavililerde Umut Bozok'un sergilediği performans göz doldurmaya devam ediyor. 26 yaşındaki santrfor bu sürede 3 defa gol sevinci yaşarken Abdullah Avcı'nın gelecek haftalarda nasıl karar vereceği merak konusu oldu. İşte son gelişmeler... (TS SPOR HABERLERİ)
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan 1.78 boyundaki forvet, bordo-mavili takımda fazla süre bulmamasına karşın 8 haftalık bölümde 2 gol kaydetti.
Umut'un sonradan oyuna girerek maçın kaderini değiştirmesi dikkat çekiyor.