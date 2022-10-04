TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok resitali! Abdullah Avcı...

TRABZONSPOR HABERLERİ | Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 ile geçen bordo-mavililerde Umut Bozok'un sergilediği performans göz doldurmaya devam ediyor. 26 yaşındaki santrfor bu sürede 3 defa gol sevinci yaşarken Abdullah Avcı'nın gelecek haftalarda nasıl karar vereceği merak konusu oldu. İşte son gelişmeler... (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2022- 06:40