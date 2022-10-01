Trabzonspor'da Umut Bozok Kayserispor maçı sonrası isyan etti!

Trabzonspor'da Umut Bozok, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, "Gol sevincimde üzücü olay oldu. Taraftar sinirlenebilir ama böyle şey olmaz. Çok zoruma gitti. Türk futbolcusuyuz. Ceza olacak mı bilmiyorum. Tribünden bir şeyler atılması, üzücü bir olay" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2022- 19:41