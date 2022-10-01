Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Milli ara öncesinde oynadığı son iki karşılaşmada UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Kızılyıldız'ı 1-0, Süper Lig'de de Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 7 hafta sonunda Fırtına 13 puanla 7. sırada, Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor. Fotomaç'ta yer alan haberde, Karadeniz devi, kasım ayında verilecek Dünya Kupası arasına kadar oynayacağı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

51. RANDEVU

Fırtına ile Kayserispor ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 31'e 7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Karadeniz devi fileleri 94 kez sarsarken, 51 gol yedi.

İŞTE KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

KAYSERİSPOR

BİLAL

ONUR

ARİF

K.VETSİOS

CAROLE

MENSAH

C.NHARO

CARDOSO

GÖKHAN

İLHAN

THİAM

TRABZONSPOR

UĞURCAN

LARSEN

BARTRA

HUGO

EREN

SIOPIS

HAMSIK

BAKASETAS

A. ÖMÜR

TREZEGUET

GOMEZ

MİLLİLER DÖNDÜ

Karadeniz devinin milli oyuncularının tamamı geri döndü ve dün sabahki idmana katıldı. Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmada sakatlığı bulunan Visca, Dorukhan, Serkan Asan ve Djaniny yer almadı. Peres ise bir bölümünde takımla çalıştı. Bordo-mavililer antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

6 OYUNCU YOK

Karadeniz devinde Kayseri maçı öncesi sakat oyuncular var. Serkan, Djaniny, Visca, Dorukhan ve Gbamin bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peres'in de zaten lisansı yok.

ARTIK YÜKSELME VAKTİ

2020-21'in 9. haftasında Trabzon'da işbaşı yapan Avcı, ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplamıştı. Ardından 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle 28 puan elde etti. Fırtına, 2021-22'nin ilk 7 haftasında ise 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sonrasında ise 15. haftaya kadar puan kaybetmedi. Bu dönem de 7 hafta geride kaldı ve artık yeni seri bekleniyor.

GÖZLER BAKASETAS'TA

Bugün Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da gözler Bakasekas'a çevrildi. 10 numara pozisyonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Yunan yıldız, Kayserispor maçlarını da seviyor. Geçen yıl sarı-kırmızılıların filelerini 3 kez sarsan Baka, seriye devam etmek istiyor. Bu sezon 11 maça çıkan 29 yaşındaki maestro; 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

SAĞ KANAT ÖMÜR'ÜN

Abdullah Avcı, Visca'nın yokluğunda sağ kanatta oynatacağı ismi belirlemekte zorlanıyordu. Son haftalarda ağırlıklı olarak bu bölgede Djaniny oynuyordu ama o da sakat. Artık elde iki aday var. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür arasında bir karar vermek durumunda kalan Avcı'nın bugün Ömür'ü oynatması bekleniyor.

8 MAÇI KAYBETMEDİ

Karadeniz devi, Kayserispor'a konuk olduğu son 8 lig maçını kaybetmedi. Bu periyotta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fırtına, 6 karşılaşmada kalesini kapattı. Abdullah Avcı da hocalık karnesinde Kayserispor'la rakip olduğu son 13 lig karşılaşmasında yenilmedi, 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

FORMA KOLEKSİYONU

Teknik direktör Abdullah Avcı, önemli maçlardaki kırılma anlarında sahneye çıkan oyuncuların tamamının formasından oluşan bir koleksiyon yapıyor. Evinde özel bir oda ayıran başarılı hoca, şampiyonluktan sonra Avrupa'da da başarıyı getiren futbolcuların formasını koleksiyona dahil edecek.