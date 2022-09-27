İç transferde Uğurcan, Djaniny, Taha Tepe ve Serkan'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileyen Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için de gerekli adımı atıyor. Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavililerin 'Turkish Messi'nin sözleşmesini düzeltmek için görüşme yaptığı belirlendi. Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon başı mukavelesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen 23 yaşındaki 10 numara ile yeni sözleşme üzerine yapılan görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. 1.68 boyundaki yıldıza, Uğurcan gibi yıllık 20 milyon TL verileceği öğrenildi. 2024 yılında bitecek sözleşmenin 2026'ya kadar uzaması gündemde.