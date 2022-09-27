Trabzonspor, milli ara sonrası Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sıkı bir maç trafiğine girecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, 1 Ekim'de oynanacak olan Kayserispor maçını kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. İşte detaylar...

Milli ara sonrası Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç trafiğine girecek olan Trabzonspor, ilk olarak cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor sınavını düşünüyor. Ligde en son Gaziantep FK'yı yenen ve milli araya moralli giren son şampiyon, Kayserispor karşılaşmasını da galip bitirmenin planlarını yapıyor. Sezonun ilk 7 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Karadeniz devinde teknik patron Abdullah Avcı, Kayserispor'u ezberliyor.

TABLO TERSİNE DÖNECEK

Sahasında bu sezon puan kaybetmeyen ve son 2 maçını kazanan Çağdaş Atan yönetimindeki sarıkırmızılı takımı analiz eden başarılı hoca, oyun planını buna göre yapıyor. Avcı, futbolcularına sık sık "Artık sürekli kazanan takım kimliğine bürünmeliyiz. Son şampiyonuz ve bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayıyız" diyor. Öte yandan bu sezon İstanbul dışında deplasmanda oynadığı 2 maçı kaybeden Fırtına, Kayseri karşısında bunu değiştirmek istiyor.

GRUPTA EN KRİTİK MAÇLAR

Monaco sınavları Trabzonspor'un Avrupa'daki kaderi için çok kritik. Gruptaki ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 yenilen Fırtına, ardından Kızılyıldız'ı devirmişti. Trabzonspor, Fransız ekibini her iki mücadelede mağlup etmesi durumunda H Grubu'ndan çıkmak için ciddi şekilde avantajlı hale gelecek.

AVCI yönetimindeki bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan elde etti.

HEDEF SERİ YAKALAMAK

Fırtına, 13 günlük periyotta 4 önemli karşılaşma oynayacak. 1 Ekim'de Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, 6 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak. 10 Ekim'de Kasımpaşa'yı, 13 Ekim'de de Monaco'yu ağırlayacak. Abdullah Avcı, bu süreçte 4'te 4 yapmayı hedefliyor.