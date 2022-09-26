Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, milli ara sonrası kafasında güçlü bir oyun tasarlıyor. Tecrübeli hoca, takım sisteminde de değişikliğe gitme kararı aldı. Avcı, üç kritik mevkinin liderliğini o isimlere verecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı kadro kalitesi kadar oyun gücüne de büyük önem veriyor. Deneyimli çalıştırıcı, bordo-mavili takımı devraldığı ilk günden bu yana maçları kazansın, kaybetsin hep bu konu üzerinde duruyor. Usta hoca geçen sene sahada görmek istediği oyun kurgusunu ezberletmişti. Ancak özellikle hücum bölgesinde Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius'un gitmesi, Edin Visca'nın kolunun kırılması planlarda değişikliğe sebep oldu. Dorukhan Toköz gibi joker bir oyuncunun yokluğu da Fırtına'yı kötü etkiledi.

YENİ SİSTEM YÜKLENİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Abdullah Avcı, bunun üzerine yeni bir sistem üzerinden çalışmalarını yürütüyor. Her bölgenin liderini belirleyen usta çalıştırıcı, onlar üzerinden bir oyun kurguluyor. Savunmada bu görev Marc Bartra'ya verildi. Orta sahada ise dönüşüyle birlikte takımda herkese seviye atlatan Marek Hamsik var. Hücumda da Maxi Gomez ana merkez olacak. Deneyimli çalıştırıcı bu üç oyuncu üzerinden omurgayı kuracak. Kalede de Uğurcan Çakır gibi bir değerin olması işini kolaylaştırıyor. Elinde birçok yıldız barındıran Avcı sistemini kusursuz hale getirmek için bol tekrar yaptırıyor.

HAMSIK MUTLU

Sakatlığını atlatan ve yeniden sahalara dönen Marek Hamsik'in keyfi yerinde. Bordo-mavili takımın dünkü antrenmanlarında Slovak yıldızın yüzü hep gülüyordu. 35 yaşındaki oyuncunun dönüşü en çok saha içindeki kurgusunu yeniden oluşturmaya başlayan Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürüyor.