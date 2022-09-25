TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya Hüseyin Türkmen'den iyi haber! Takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligin milli araya girmesi sebebiyle çalışmalarını hızlandıran bordo mavili ekibe bir de iyi haber geldi. Daha önce sakatlığı bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2022- 16:23