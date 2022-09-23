Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'in gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un hedefi Trabzonspor forması ile tarihe geçmek. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Bir kez daha kral olmak istiyorum. Takımın hücum futbolu tam bana göre. Kendimi yeniden göstermek istiyorum. Yakın zamanda vazgeçilmez olacağım." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa forması altında gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un yeni hedefi Trabzonspor'da da tarihe geçmek. Fotomaç'ın derlediği habere göre 26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 38 resmi maçta attığı 20 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Umut ayrıca, 7 de asist yaparak toplam 27 gole direkt katkı sağlamıştı. 1.78 boyundaki santrfor, "Bu yıl benim için çok önemli. Geçtiğimiz sezondan daha fazla gol atmak ve bir kez daha kral olmak istiyorum. Takımın hücum futbolu tam bana göre. Kendimi yeniden göstermek istiyorum. Yakın zamanda vazgeçilmez olacağım" diye konuştu.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA UMUT

Son dönemde genellikle yabancıların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-13'te Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu. Umut geçen sezon kral oldu.

248 DAKİKADA 2 GOL KAYDETTİ

Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'a da iyi bir başlangıç yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, 5 maçta sadece 248 dakika sahada kalmasına rağmen 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

HER YERDE GÖREV YAPABİLİR

Abdullah Avcı, forvette Gomez'in formda olması nedeniyle Umut Bozok'u jokeri olarak kullanmayı planlıyor. 26 yaşındaki oyuncu kadro durumuna göre kanatlarda ve forvet arkasında da oynayacak.

TARAFTAR ONA GÜVENİYOR

Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve bonservisi Fransız ekibi Lorient'te olan Bozok, Fırtına'ya imza attı. Geçen sezonun gol kralının alınması (20 gol atmıştı) camiada heyecana ve beklentiye sebep oldu. Umut Bozok, Fenerbahçe'den de teklif almıştı fakat tercihini bordo mavili kulüpten yana kullandı.