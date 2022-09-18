Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki genç futbolcu Hakan Yeşil, kiralık olarak gönderildiği Adanaspor'da ortaya koyduğu performans ile dikkat çekiyor.
Haberts'nin verdiği bilgiye göre, milli takım alt yaş gruplarında gösterdiği performans ile geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Hakan Yeşil'in Adana'da gösterdiği performans Trabzonspor teknik heyetinin de yakın takibinde.
Hakan Yeşil'in Adanaspor performansı;
Bodrumspor - 7,3 Reyting
Altayspor - 7,2 Reyting
Eyüpspor - 7,1 Reyting
Rizespor - 7,0 Reyting
MB topla buluşma 53
MB pas arası 3,3
MB top çalma 1,8
MB top sürme 2,5
MB ikili mücadele kazanma 5,8
MB başarılı uzun top 3,0