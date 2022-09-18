Trabzonspor'un, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'a kiralık olarak gönderdiği Hakan Yeşil, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 20 yaşındaki genç isim, bordo mavili teknik heyetin de yakın takibinde. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki genç futbolcu Hakan Yeşil, kiralık olarak gönderildiği Adanaspor'da ortaya koyduğu performans ile dikkat çekiyor.

Haberts'nin verdiği bilgiye göre, milli takım alt yaş gruplarında gösterdiği performans ile geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Hakan Yeşil'in Adana'da gösterdiği performans Trabzonspor teknik heyetinin de yakın takibinde.

Hakan Yeşil'in Adanaspor performansı;

Bodrumspor - 7,3 Reyting

Altayspor - 7,2 Reyting

Eyüpspor - 7,1 Reyting

Rizespor - 7,0 Reyting

MB topla buluşma 53

MB pas arası 3,3

MB top çalma 1,8

MB top sürme 2,5

MB ikili mücadele kazanma 5,8

MB başarılı uzun top 3,0