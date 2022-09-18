Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında bugün saat 17.00'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan savunma önlemi! İşte o plan
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor'da, yenen goller sonrası harekete geçildi. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, özel önlem alacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı mağlup ederek morallenen bordo-mavililer, G.Antep karşısında da kazanıp çıkışa geçmek istiyor.
Maç öncesi sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Karadeniz devinde savunma da alarm veriyor...