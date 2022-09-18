Trabzonspor Gaziantep FK maçı sonrası Siopis'ten galibiyet sözleri!

Manolis Siopis, Trabzonspor'un GazianteP FK'yı mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Siopis, "Çok zor bir maç oldu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Maçın geneline baktığımızda karakter koyduk. İyi bir futbol ortaya koyduk. İlk 10 dakikayı geride bırakırsak belki bu sezonun en iyi ilk yarısını geride bıraktık. Çok zordu ama karakterimizi ortaya koyup hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 19:42