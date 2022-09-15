İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor ikinci maçında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin grubundaki diğer maçta ise Ferencvaros Monaco'yu 1-0 ile geçti. İşte gruptaki güncel puan durumu...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 21:43 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022- 21:51
Bordo-mavililerin grubundaki diğer maçta ise Ferencvaros Monaco'yu 1-0 ile geçti.
İŞTE PUAN DURUMU:
Ferencvaros : 6
Monaco : 3
Trabzonspor : 3
Kızılyıldız : 0
İŞTE 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI:
Kızılyıldız - Ferencvaros
Monaco - Trabzonspor