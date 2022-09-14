Abdullah Avcı, takım savunmasında ve orta sahada denge kurmaya çalışıyor.

Sakatlanan oyuncuların sayısının da fazla olması nedeniyle kadroyu istediği gibi şekillendirmekte zorlanan Avcı, uyumsuzluk ve performans düşüklüğünü, "2 haftadır rakibin koşarak üzerimize geldiği, alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız" ifadeleri ile yorumladı.