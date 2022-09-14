Trabzonspor'da Abdullah Avcı çözüm yolu arıyor! "Oyunumuzu sorgulayacağız"
Trabzonspor haberi: Son dönemde geçen sezonki formundan uzak bir görüntü ortaya koyan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, takım içerisindeki dengeleri oturtmaya çalışıyor. Avcı konuya ilişkin, "Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 11:21 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022- 11:23
Abdullah Avcı, takım savunmasında ve orta sahada denge kurmaya çalışıyor.
Sakatlanan oyuncuların sayısının da fazla olması nedeniyle kadroyu istediği gibi şekillendirmekte zorlanan Avcı, uyumsuzluk ve performans düşüklüğünü, "2 haftadır rakibin koşarak üzerimize geldiği, alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız" ifadeleri ile yorumladı.