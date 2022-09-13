Ahmet Çakar: Beşiktaş şimdiye kadar ofansif gücü ve hücum oyuncularının katkısıyla puanlar alıyordu. Ama dün başta Muleka ve N'Koudou kötü oynayınca hiçbir ofansif etkinlik neredeyse olmadı.
Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! "Top kollarının arasında gidip geliyor"
Süper Lig'in 6. haftası 2 önemli karşılaşma ile son buldu. Beşiktaş evinde konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 kaybederken Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadelelerdeki tartışmalı pozisyonları kaleme aldı. İşte Çakar'ın yazısı...
Aslında N'Koudou'nun bir-iki önemli pozisyonu var ama nerede geçen haftalardaki N'Koudou... Muleka da öyle. Tabii onlar kötü oynayınca Weghorst da fazla topla buluşamadı.
Başakşehir kazanmasına rağmen ilk şutları gol oldu. Tabii bu golde de Necip'in büyük hatası var. Dün en çok konuşulması gereken; hakem Halil Umut Meler... Zaman zaman Beşiktaşlı oyuncuları tahrik etti. Aklı sıra cesaret gösterisi yapıyor. Beşiktaşlıların penaltı bekledikleri bir pozisyon var.