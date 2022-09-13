Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! "Top kollarının arasında gidip geliyor"

Başakşehir kazanmasına rağmen ilk şutları gol oldu. Tabii bu golde de Necip'in büyük hatası var. Dün en çok konuşulması gereken; hakem Halil Umut Meler... Zaman zaman Beşiktaşlı oyuncuları tahrik etti. Aklı sıra cesaret gösterisi yapıyor. Beşiktaşlıların penaltı bekledikleri bir pozisyon var.

