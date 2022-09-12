Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Bordo-mavililerde bu karşılaşmada öncesi Uğurcan Çakır ve Hamsik gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'na Ferencvaros yenilgisiyle başlayan Trabzonspor, lige döndü... Bordo-mavililer, Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Karadeniz devi, dişli rakibini yenip hem moral bulmak hem de zirve yarışında iddiasını göstermek istiyor. Fırtına'da yıldız isimlerin iyileşmesi de yüzleri güldürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre karın kaslarından sakatlanan Uğurcan Çakır tedavi sürecini tamamlarken, artık göreve hazır. Ferencvaros deplasmanına götürülen ancak riske edilmeyen başarılı file bekçisinin bugün ilk 11'de olması bekleniyor. Takımın bir diğer kaptanı Marek Hamsik'in de 11'de maça başlaması yüksek ihtimal.