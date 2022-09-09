Trabzonspor, Kasımpaşa'ya transfer olan Fode Koita'nın sözleşme detaylarını açıkladı. Bordo mavililerden KAP'a yapılan duyuruda, Gineli golcünün bedelsiz kiralandığı ve maaşının 1.083 milyon Euro'luk kısmının karşılanacağı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya transfer olan Fode Koita'nın ayrılık şartlarını duyurdu.



Bordo mavililerden KAP'a yapılan açıklamada, Gineli futbolcunun bedelsiz kiralandığı ve maaşının 1.083M€'luk kısmının karşılanacağı ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcumuz Bangaly Fode Koita'nın, Kasımpaşa A.Ş.'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacaklarının 1.083.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."