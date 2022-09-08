Ferencvaros Trabzonspor maçı sonrası Maxi Gomez konuştu
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 mağlup etti. Maçın ardından 1 gol, 1 asistle oynayan Maxi Gomez açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 09.09.2022- 00:21
İŞTE GOMEZ'İN SÖZLERİ:
İlk yarıda sıkıntı yaşadık. Takım tamamıyla savaşmaya çalıştı. Ön tarafta istediklerimizi yapamadık ilk yarıda, ikinci yarıda daha iyiydi ama maalesef istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Biz yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Çok yeni arkadaşımız var. Adım adım ilerleyeceğiz. Hafta boyu iyi çalıştık. 3 puan için gelmiştik ama gol atsam da yenilmek beni çok üzdü. Adaptasyonun artmasıyla birlikte çok daha iyi olacağımızı gösterdik.