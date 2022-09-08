UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Öz eleştiri yapmamız lazım. Maça iyi başlayamadık. Bizim gibi bir takımın bu kadar hata yapmaması lazım. Oyuna tekrar ortak olduk, bu sefer basit bir hatadan penaltı oldu." dedi.

UEFA Avrupa Ligi 'nde Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.Öz eleştiri yapmamız lazım. Maça iyi başlayamadık. Bizim gibi bir takımın bu kadar hata yapmaması lazım. Oyuna tekrar ortak olduk, bu sefer basit bir hatadan penaltı oldu.Rakip kırmızı gördükten sonra oyunu daha domine etmemiz lazımdı.

Buradan çıkaracağımız derslere bakacağız. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Daha iyisini yapabiliriz. Bunu bir an evvel unutup, diğer maçlara odaklanacağız.

İyi bir takımız, hızla daha iyi olacağız. Hamle yapacağım oyuncu sayım çoğaldı, bugün de bunu gördük. Bunu telafi edeceğiz. Şimdi lige dönüyoruz.