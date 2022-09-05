TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Levi Garcia harekatı! Beşiktaş da istemişti

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda iddialı hamleler yapan bordo mavililerden, flaş bir girişim daha geldi. Fırtına, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Levi Garcia için harekete geçti. Yönetim, yıldız oyuncuyu Edin Visca'nın yerine düşünüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2022- 06:40