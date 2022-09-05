Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da mutlak şampiyonluk hedefliyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Levi Garcia harekatı! Beşiktaş da istemişti
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda iddialı hamleler yapan bordo mavililerden, flaş bir girişim daha geldi. Fırtına, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Levi Garcia için harekete geçti. Yönetim, yıldız oyuncuyu Edin Visca'nın yerine düşünüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo mavililer, ilk 5 haftada 10 puan elde etmişti.
Fırtına'da gözler bir yandan da transferde.