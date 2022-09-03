Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerde Dorukhan Toköz, bu maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun ameliyat edildiği bilgisi geçildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor deplasmanında sahneye çıktı ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili takım, sakatlanan Dorukhan Toköz'ün son durumunu açıkladı.

DORUKHAN AMELİYAT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımızın dün oynadığı HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen ve A Takım doktorumuz Halil Polat'ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuza ameliyatta artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz'ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır." denildi.