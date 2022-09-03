Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor deplasmanında sahneye çıktı ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili takım, sakatlanan Dorukhan Toköz'ün son durumunu açıkladı.
DORUKHAN AMELİYAT EDİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımızın dün oynadığı HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen ve A Takım doktorumuz Halil Polat'ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuza ameliyatta artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz'ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır." denildi.
Dorukhan Toköz başarılı bir operasyon geçirdi— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 3, 2022
🔗https://t.co/DOO3WVTHZj pic.twitter.com/e9VphmVjgJ