TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi! Kiralık olarak gelecek

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak forvet hattında Cornelius'un yerini Maxi Gomez ile dolduran bordo mavili ekipte, gözler bu kez tanıdık bir isme çevrildi. Karadeniz ekibi, eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için kolları sıvadı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 12:25