Bordo-mavililer hücum hattını baştan sona yeniliyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan forvet harekatı! Marko Arnautovic için temaslar başladı
Transferin son günlerine girilirken Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerde Cornelius Kopenhag'a transfer olurken geçen sezonun gol kralı Umut Bozok'ta Trabzonspor'a imza attı. Trabzonspor bununla birlikte santrfor için Marko Arnautovic ismi öne çıktı. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Sağ kanatta da Edin Visca kolu kırıldığı için ilk devreyi kapattı.