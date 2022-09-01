Son dakika spor haberine göre Trabzonspor, Valencia'dan transfer ettiği Maxi Gomez'in detaylarını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer Uruguaylı golcü için Valencia'ya 4 taksit halinde 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Son dakika spor haberine göre Trabzonspor Valencia 'dan transfer ettiği Maxi Gomez 'in detaylarını KAP'a bildirdi.

Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EURO, 4 taksit halinde ödenecektir.

Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.



MAXI GOMEZ'İN SÖZLEŞME ŞARTLARI



Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EURO garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

TRABZONSPOR'DAN GOMEZ PAYLAŞIMI!