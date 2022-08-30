Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan kente geldi
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un Basel'den transfer ettiği savunma oyuncusu Emirhan Eraslan, Trabzon'a geldi. (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2022- 16:26 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022- 16:32
Son olarak Ajax forması giyen Naci Ünüvar'ı resmen açıklayan Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavililer, son olarak Basel forması giyen 19 yaşındaki stoper Emirhan Eraslan'ı Trabzon'a getirdi.
Genç futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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