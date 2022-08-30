Trabzonspor, Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ta oynayan Naci Ünüvar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre, bordo mavililer, Ajax'a 150 bin Euro transfer bedeli ödeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberler, (TS spor haberi)