Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, sakat oyuncuların durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri:

"Bazen böyle üst üste gelebiliyor. Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor maçının sonunda bir kas yırtığı oluşmuştu. Dinlenme ve tedavi sürecinde. Haftaya olur mu bilmiyorum ama ondan sonraki hafta olma ihtimali daha yüksek. Bakasetas'ın önümüzdeki olma ihtimali var. Hamsik dönecek gibi çalışıyor. Ömür'ün MR'ı temiz çıkmıştı ama ağrılarının devam ettiğini söyledi, riski azaltmak adına bu kararı aldık.

Türkiye'nin önemli kulüplerinden biriyle oynayacağız. Yetenekli oyuncuları var. Ne yapabileceğimizi çalıştık. İyi bir müsabaka olacak. Süreç aslında iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi play-off'unda her şeyi denedik. Antalya maçını muhakkak telafi ederiz.

Okan Buruk, Türk futboluna oyuncu olarak çok büyük hizmetler yaptı, şimdi de hocalık kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Ona bu çıktığı yolda başarılar diliyorum."