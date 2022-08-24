Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Kopenhag maçı sonrası konuştu! "Her şeyi denedik"

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile golsüz berabere kaldı. Danimarka’da oynanan ilk müsabakada 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mücadele sonrası teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag ile 0-0 berabere biten maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu seviyeler kolay seviyeler değil. Nem oranı çok yüksek, iki takım için de çok zor. Bütün oyuncu grubu plana sadık kalarak oynadı. Genel olarak yapabileceklerinin maksimumunu yapmaya çalıştılar. Rakibe pozisyon verdik mi, bilmiyorum. İkinci yarı belki."

"Oyun, istek ve arzu olarak memnunum. Kolay seviyeler değil. Önemli işler yaptılar oyuncularım. Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok enerji sarf ettiler. Toparlamamız kolay olmayacak."

"Bu takım Trabzon'un takımı. Hoşgörü istiyorum, oyunculara yardımcı olsunlar, dünyanın sonu değil, elendik. Pazar günü desteklerine ihtiyacımız var. Hoşgörüye ve daha sakin olmaya davet ediyorum."

"Golü atsak oyun başka bir hikayeye dönecekti. Rakibi de tebrik etmek lazım. Her şeyi denedik. Sakat Bakasetas'ı oyuna sokmak zorunda kaldım. Oyuncularımı tebrik ediyorum, rakibe başarılar diliyorum."