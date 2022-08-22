Süper Lig'de haftayı 5-2'lik Antalyaspor mağlubiyetiyle kapatan Trabzonspor'da gözler bir kez daha transfere çevrildi. Bordo-mavililer meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına sokmakta sıkıntı yaşamazken, 'bitiricilik' problemi çekiyor. Bu alanda Türkiye'nin en iyisi olan ve geçen sezon gol krallığı tacını takan Umut Bozok dertlere derman olacak. Fırtına 25 yaşındaki futbolcu için kulübü Lorient ile anlaşmaya varmıştı Fransız ekibi 2 milyon euro'luk bir bonservis bedeline "Tamam" dedi. Umut Bozok ile pazarlıklar ise devam ediyor.

FARK 500 BİN EURO

Fotomaç'ın haberine göre Umut Bozok, Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro'luk bir ücret istiyor. Bu rakam Fırtına'nın belirlediği üst tavana denk geliyor. Bordo-mavililer bu parayı Uğurcan, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Andreas Cornelius gibi isimlere veriyor. Trabzonspor'un Umut Bozok için düşündüğü rakam 1 milyon euro civarında. Fırtına'nın başarılı forvet ile görüşmelerinin fazla uzamayacağı ve orta bir noktada buluştuktan sonra taraftaların resmi imzayı atacakları kaydedildi. Umut Bozok da Karadeniz ekibine sıcak yaklaşıyor.