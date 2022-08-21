Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi Antalyaspor maçında sınıfı geçti!
Trabzonspor, Süper Lig'in 3 haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu. Bordo mavilileri, alınan kötü sonuç sonrası Enis Bardhi'nin performansı teselli etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.08.2022- 12:50
Antalyaspor deplasmanında sonradan oyuna dahil olan Kosovalı futbolcu, takımının mağlubiyetine engel olamasa da attığı iki gol ve performansıyla ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi.
Bardhi'nin, Kopenhag ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında bu kez ilk 11'de olması bekleniyor.