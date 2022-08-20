Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Zorlu maçın VAR'ı belli oldu. TFF'den yapılan duyuruda, Antalyaspor - Trabzonspor maçında VAR'da Serkan Tokat görev yapacak. AVAR ise Özgüç Türkalp oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor -Trabzonspor maçı hakemi belli oldu.

Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşmasını Volkan Bayarslan yönetecek.

Bayaraslan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Erdinç Sezertam yapacak maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşat Filiz.

Öte yandan Antalyaspor - Trabzonspor maçında VAR'da Serkan Tokat görev yapacak. AVAR ise Özgüç Türkalp oldu.