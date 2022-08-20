Trabzon maçının VAR'ı açıklandı
Şota'dan Ahmetcan Kaplan'a tavsiye!
DOLAR NE KADAR OLDU?
Toral Bayramov kimdir, kaç yaşında, nereli?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzon maçının VAR'ı açıklandı Trabzon maçının VAR'ı açıklandı 13:04
Dele Alli'den Beşiktaş resti! Dele Alli'den Beşiktaş resti! 12:16
Van Aanholt'tan ırkçı yoruma tepki Van Aanholt'tan ırkçı yoruma tepki 12:10
Şota'dan Ahmetcan Kaplan'a tavsiye! Şota'dan Ahmetcan Kaplan'a tavsiye! 11:58
G.Saray'a genç sol bek: Omar Campos! G.Saray'a genç sol bek: Omar Campos! 11:52
Aslan'da yolcu listesi belli oldu! Aslan'da yolcu listesi belli oldu! 10:51
Daha Eski
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 10:21
Diego Rossi'ye İtalya'dan talip! Diego Rossi'ye İtalya'dan talip! 09:52
Almanlar açıkladı! Bayern'den Beşiktaş'a geliyor Almanlar açıkladı! Bayern'den Beşiktaş'a geliyor 09:52
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 09:25
Tayfur Bingöl transferinde sıcak gelişme! Tayfur Bingöl transferinde sıcak gelişme! 09:20
"Bu ligde hala iş yapar" "Bu ligde hala iş yapar" 09:04
SON DAKİKA