Transferde rotayı orta sahaya çeviren Trabzonspor'da hareketlilik yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'in peşinde! İşte yapılan teklif...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da özellikle orta saha rotasyonu için arayışlara hız verildi. Bordo-mavililerde, Yunanistan ekibi Panathinaikos forması giyen Dimitrios Kourbelis için resmi teklif yapıldı. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren yönetim listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Yunan basınından Greek Football'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Trabzonspor'un orta saha arayışıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.