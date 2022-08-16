UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Geçen sene şampiyon olmak için uğraştık ve başardık. Esas amaç buralarda, gruplarda yer almak." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler:

Geçen sene şampiyon olmak için uğraştık ve başardık. Esas amaç buralarda, gruplarda yer almak. Atmosfer çok güzel. Her takımın olmak istediği bir ortam. Çok önemli organizasyon var futbolda ama en önemlisi Şampiyonlar Ligi.

Edin Visca televizyon başında 'Şampiyonlar Ligi'ne yetişeceğim' diyor.